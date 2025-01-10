Boucle des Balcons du Nord n°21/Les Farges Les Farges Dordogne

Boucle des Balcons du Nord n°21/Les Farges A pieds Difficulté moyenne

Randonnée par monts et par vaux sur les plateaux calcaires très découpés et burinés de la partie nord de la commune des Farges. Superbes balcons sur la vallée du Cern, de la vézère et les contreforts du Limousin.

http://www.lascaux-dordogne.com/ +33 5 53 51 82 60

English : Boucle des Balcons du Nord n°21/Les Farges

Hiking through the hills and valleys on the very jagged and chiselled limestone plateaus of the northern part of the commune of Les Farges. Superb balconies over the Cern and Vézère valleys and the foothills of the Limousin.

Deutsch : Boucle des Balcons du Nord n°21/Les Farges

Wanderung über Berg und Tal auf den stark zerklüfteten und gemeißelten Kalksteinplateaus im nördlichen Teil der Gemeinde Les Farges. Wunderschöne Balkone mit Blick auf das Tal des Cern, der vézère und die Ausläufer des Limousin.

Italiano :

Un’escursione tra le colline e le valli degli altopiani calcarei molto frastagliati e cesellati della parte settentrionale del comune di Les Farges. Splendidi balconi con vista sulle valli del Cern e del Vézère e sui contrafforti del Limousin.

Español : Boucle des Balcons du Nord n°21/Les Farges

Una excursión por las colinas y los valles de las mesetas calcáreas, muy accidentadas y cinceladas, de la parte norte del municipio de Les Farges. Magníficos balcones sobre los valles de Cern y Vézère y las estribaciones del Lemosín.

