Boucle des Etangs Augignac
Boucle des Etangs Augignac Augignac Dordogne vendredi 1 août 2025.
Boucle des Etangs Augignac A pieds Facile
Boucle des Etangs Augignac 24300 Augignac Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 10000.0
Empruntez les sentiers ombragés et découvrez la richesse en étangs du Haut Périgord, ainsi qu’un site naturel d’exception Roche Eyzide.
Facile
+33 5 53 60 74 75
English : Boucle des Etangs Augignac
Take the shady paths and discover the wealth of ponds in the Haut Périgord, as well as an exceptional natural site: Roche Eyzide.
Deutsch : Boucle des Etangs Augignac
Folgen Sie den schattigen Pfaden und entdecken Sie den Reichtum an Teichen im Haut Périgord sowie einen außergewöhnlichen Naturstandort: Roche Eyzide.
Italiano :
Percorrete i sentieri ombreggiati e scoprite la ricchezza di stagni dell’Haut Périgord, oltre a un sito naturale eccezionale: Roche Eyzide.
Español : Boucle des Etangs Augignac
Recorra los senderos sombreados y descubra la riqueza de los estanques del Alto Périgord, así como un sitio natural excepcional: Roche Eyzide.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine