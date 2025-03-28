Boucle des Etangs Augignac Augignac Dordogne

Boucle des Etangs Augignac vendredi 1 août 2025.

Boucle des Etangs Augignac A pieds Facile

Boucle des Etangs Augignac 24300 Augignac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10000.0

Empruntez les sentiers ombragés et découvrez la richesse en étangs du Haut Périgord, ainsi qu’un site naturel d’exception Roche Eyzide.

+33 5 53 60 74 75

English : Boucle des Etangs Augignac

Take the shady paths and discover the wealth of ponds in the Haut Périgord, as well as an exceptional natural site: Roche Eyzide.

Deutsch : Boucle des Etangs Augignac

Folgen Sie den schattigen Pfaden und entdecken Sie den Reichtum an Teichen im Haut Périgord sowie einen außergewöhnlichen Naturstandort: Roche Eyzide.

Italiano :

Percorrete i sentieri ombreggiati e scoprite la ricchezza di stagni dell’Haut Périgord, oltre a un sito naturale eccezionale: Roche Eyzide.

Español : Boucle des Etangs Augignac

Recorra los senderos sombreados y descubra la riqueza de los estanques del Alto Périgord, así como un sitio natural excepcional: Roche Eyzide.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine