Boucle des Fontaines à Les Lèches Les Lèches Dordogne

Boucle des Fontaines à Les Lèches Le Bourg 24400 Les Lèches Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11600.0 Tarif :

Tout au long de ce circuit, vous trouverez sur votre chemin différentes essences d’arbres et de plantes, et vous pourrez peut être même apercevoir des animaux sauvages! le parcours est également ponctué de lavoirs et de fontaines qui font partie du petit patrimoine Mussidanais.

+33 5 53 81 73 87

English : Boucle des Fontaines à Les Lèches

All along this circuit, you will find on your way different species of trees and plants, and you may even see wild animals! The route is also punctuated with wash houses and fountains that are part of the small Mussidanese heritage.

Deutsch : Boucle des Fontaines à Les Lèches

Auf diesem Rundweg finden Sie verschiedene Baum- und Pflanzenarten und können vielleicht sogar wilde Tiere beobachten! Der Weg wird auch von Waschhäusern und Brunnen unterbrochen, die Teil des kleinen Kulturerbes von Mussidan sind.

Italiano :

Lungo il percorso si incontrano diverse specie di alberi e piante, e si possono anche vedere alcuni animali selvatici! Il percorso è anche punteggiato da lavatoi e fontane che fanno parte del piccolo patrimonio di Mussidan.

Español : Boucle des Fontaines à Les Lèches

A lo largo del camino, encontrará diferentes especies de árboles y plantas, ¡e incluso podrá ver algún animal salvaje! La ruta también está salpicada de lavaderos y fuentes que forman parte del pequeño patrimonio de Mussidan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine