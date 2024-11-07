Boucle des fontaines, sur les pas d’Yves le sourcier Campagnac-lès-Quercy Dordogne

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Dans les pas des sourciers,ce sentier parcourt des horizons contrastés et une histoire dont les eaux ont gardé mémoire.

Entre fontaines et lavoirs, dans la fraîcheur des vallons ou sur les douces pentes aux abords des causses, ressourcez-vous du plaisir de la découverte et de quelques surprises…

http://fr.calameo.com/read/00338201842e45cfb09ce +33 5 53 29 98 37

English : Boucle des fontaines, sur les pas d’Yves le sourcier

In the footsteps of the dowsers, this trail traverses contrasting horizons and a history whose waters have kept memory.

Between fountains and wash houses, in the coolness of the valleys or on the gentle slopes near the causses, recharge your batteries with the pleasure of discovery and a few surprises…

Deutsch : Boucle des fontaines, sur les pas d’Yves le sourcier

In den Fußstapfen der Wünschelrutengänger führt dieser Pfad durch kontrastreiche Landschaften und eine Geschichte, an die sich die Gewässer erinnern.

Zwischen Brunnen und Waschhäusern, in der Frische der Täler oder auf den sanften Hängen am Rande der Causses können Sie sich mit dem Vergnügen der Entdeckung und einigen Überraschungen erholen…

Italiano :

Seguendo le orme dei rabdomanti, questo percorso vi porterà attraverso orizzonti contrastanti e una storia che le acque hanno mantenuto viva.

Tra fontane e lavatoi, al fresco delle valli o sui dolci pendii ai margini delle causses, godetevi il piacere della scoperta e qualche sorpresa…

Español : Boucle des fontaines, sur les pas d’Yves le sourcier

Siguiendo los pasos de los radiestesistas, este sendero le lleva a través de horizontes contrastados y de una historia que las aguas han mantenido viva.

Entre fuentes y lavaderos, en el frescor de los valles o en las suaves pendientes al borde de las cusas, disfrute del placer del descubrimiento y de algunas sorpresas…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine