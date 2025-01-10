Boucle des lébérous à Saint Georges de Montclard Saint-Georges-de-Montclard Dordogne

Boucle des lébérous à Saint Georges de Montclard Saint-Georges-de-Montclard Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des lébérous à Saint Georges de Montclard A pieds Facile

Boucle des lébérous à Saint Georges de Montclard 24140 Saint-Georges-de-Montclard Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Cette boucle permet de découvrir les 2 lieux qui composent le nom de St Georges de Montclard, le bourg de Montclard, construit autour de son château et le hameau de St Georges, construit autour de son église paroissiale.

Facile

https://www.tourisme-isleperigord.com/ +33 5 53 81 73 87

English : Boucle des lébérous à Saint Georges de Montclard

This loop allows you to discover the 2 places that make up the name of St Georges de Montclard, the town of Montclard, built around its castle and the hamlet of St Georges, built around its parish church.

Deutsch : Boucle des lébérous à Saint Georges de Montclard

Auf diesem Rundweg können Sie die 2 Orte entdecken, die den Namen St Georges de Montclard ausmachen: den Ort Montclard, der um sein Schloss herum gebaut wurde, und den Weiler St Georges, der um seine Pfarrkirche herum gebaut wurde.

Italiano :

Questo anello permette di scoprire i due luoghi che formano il nome di St Georges de Montclard: il villaggio di Montclard, costruito attorno al suo castello, e la frazione di St Georges, costruita attorno alla sua chiesa parrocchiale.

Español : Boucle des lébérous à Saint Georges de Montclard

Este bucle permite descubrir los dos lugares que forman el nombre de St Georges de Montclard, el pueblo de Montclard, construido alrededor de su castillo y la aldea de St Georges, construida alrededor de su iglesia parroquial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine