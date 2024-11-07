Boucle des Lizettes Monsac Monsac Dordogne

Boucle des Lizettes Monsac Monsac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des Lizettes Monsac A pieds Facile

Boucle des Lizettes Monsac le bourg 24440 Monsac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 15100.0 Tarif :

La commune de Monsac a du être habitée par les premiers hommes qui foulèrent le Périgord. Les plateaux de la commune recèlent encore beaucoup d’instruments de l’époque de la pierre taillée. Des cluseaux témoignent de l’époque gauloise et les tombeaux en pierre rappellent l’époque Romaine.

Facile

English : Boucle des Lizettes Monsac

The commune of Monsac must have been inhabited by the first men who trod the Périgord. The plateaux of the commune still contain many instruments from the era of cut stone. Cluseaux bear witness to the Gallic period and the stone tombs are reminiscent of the Roman period.

Deutsch : Boucle des Lizettes Monsac

Die Gemeinde Monsac muss von den ersten Menschen, die das Périgord betraten, bewohnt worden sein. Auf den Hochebenen der Gemeinde sind noch viele Geräte aus der Zeit der Steinmetze zu finden. Klusen zeugen von der gallischen Epoche und Steingräber erinnern an die römische Epoche.

Italiano :

Il comune di Monsac deve essere stato abitato dai primi uomini che hanno camminato nel Périgord. Sugli altopiani del comune si trovano ancora molti utensili dell’epoca della pietra intagliata. I cluseaux testimoniano il periodo gallico e le tombe in pietra ricordano il periodo romano.

Español : Boucle des Lizettes Monsac

El municipio de Monsac debió de estar habitado por los primeros hombres que recorrieron el Périgord. Las mesetas de la comuna aún contienen muchas herramientas de la época de la piedra tallada. Los cluseaux atestiguan el periodo galo y las tumbas de piedra recuerdan el periodo romano.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine