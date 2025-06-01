Boucle des Maïs Saint-André-d’Allas Dordogne

Boucle des Maïs Saint-André-d’Allas Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des Maïs A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle des Maïs 24200 Saint-André-d’Allas Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9200.0 Tarif :

La commune de St-André d’Allas se caractérise par un vaste domaine forestier composé essentiellement de châtaigniers, entrecoupé de pinèdes, de prairies coiffants des plateaux ou bien, tapissant vallons et vallées.

English : Boucle des Maïs

The commune of St-André d?Allas is characterized by a vast forested area composed mainly of chestnut trees, interspersed with pine forests, meadows covering the plateaus or lining the valleys.

Deutsch : Boucle des Maïs

Die Gemeinde St-André d’Allas zeichnet sich durch ein großes Waldgebiet aus, das hauptsächlich aus Kastanienbäumen besteht und von Kiefernwäldern und Wiesen durchsetzt ist, die die Hochebenen bedecken oder die Täler und Senken auskleiden.

Il comune di St-André d’Allas è caratterizzato da una vasta area boschiva composta principalmente da castagni, intervallati da pinete, prati che ricoprono gli altopiani o che costeggiano le valli e le vallate.

Español : Boucle des Maïs

El municipio de St-André d’Allas se caracteriza por una vasta zona boscosa formada principalmente por castaños, entremezclados con pinares, prados que cubren las mesetas o bordean los valles y cañadas.

