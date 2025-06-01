Boucle des Sangliers Proissans Dordogne

Boucle des Sangliers Proissans Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des Sangliers A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle des Sangliers 24200 Proissans Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 12000.0

Grace à son faible dénivelé, cette boucle offre une randonnée champêtre dans une campagne verdoyante entre prairies et bois de châtaigniers tandis que les vallées de l’Enéa et de la Massoulie, avec leur myriade de plans d’eau, révèlent un paysage frais et presque mystérieux.

+33 5 53 31 45 45

English : Boucle des Sangliers

Thanks to its gentle gradient, this loop offers a rural hike through lush green countryside, between meadows and chestnut woods, while the Enéa and Massoulie valleys, with their myriad bodies of water, reveal a fresh, almost mysterious landscape.

Deutsch : Boucle des Sangliers

Dank des geringen Höhenunterschieds bietet dieser Rundweg eine ländliche Wanderung durch eine grüne Landschaft zwischen Wiesen und Kastanienwäldern, während die Täler von Enéa und Massoulie mit ihren unzähligen Wasserflächen eine frische und fast geheimnisvolle Landschaft offenbaren.

Italiano :

Grazie alla sua leggera pendenza, questo anello offre una passeggiata rurale in una campagna verdeggiante tra prati e boschi di castagni, mentre le valli dell’Enéa e della Massoulie, con la loro miriade di specchi d’acqua, rivelano un paesaggio fresco e quasi misterioso.

Español : Boucle des Sangliers

Gracias a su suave pendiente, este bucle ofrece un paseo rural en una campiña verde y exuberante entre prados y bosques de castaños, mientras que los valles del Enéa y de Massoulie, con sus innumerables masas de agua, revelan un paisaje fresco y casi misterioso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine