Boucle des Templiers Champniers-Reilhac Champniers-et-Reilhac Dordogne

Boucle des Templiers Champniers-Reilhac Champniers-et-Reilhac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle des Templiers Champniers-Reilhac A pieds Facile

Boucle des Templiers Champniers-Reilhac 24360 Champniers-et-Reilhac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9200.0 Tarif :

Cette balade agrémentée de belles vues et d’étangs, vous fera découvrir le patrimoine bâti de la commune de Champniers-Et-Reilhac, deux communes qui ne font plus qu’une depuis 1806.

Facile

+33 5 53 60 74 75

English : Boucle des Templiers Champniers-Reilhac

This stroll with its beautiful views and ponds will make you discover the built heritage of the commune of Champniers-Et-Reilhac, two communes which have been one since 1806.

Deutsch : Boucle des Templiers Champniers-Reilhac

Auf dieser Wanderung, die von schönen Aussichten und Teichen begleitet wird, entdecken Sie das bauliche Erbe der Gemeinde Champniers-Et-Reilhac, zwei Gemeinden, die seit 1806 zu einer einzigen geworden sind.

Italiano :

Questa passeggiata, con le sue belle vedute e i suoi stagni, vi permetterà di scoprire il patrimonio edilizio del comune di Champniers-Et-Reilhac, due comuni uniti dal 1806.

Español : Boucle des Templiers Champniers-Reilhac

Este paseo, con sus hermosas vistas y estanques, le permitirá descubrir el patrimonio construido del municipio de Champniers-Et-Reilhac, dos municipios que son uno solo desde 1806.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine