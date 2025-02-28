Boucle des Viradis à Laveyssière Eyraud-Crempse-Maurens Dordogne

Boucle des Viradis à Laveyssière vendredi 1 août 2025.

Boucle des Viradis à Laveyssière En VTT Facile

24130 Eyraud-Crempse-Maurens Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3500.0

La boucle des Viradis à Laveyssière est un parcours dans la nature en pleine forêt, un petit circuit parfait pour une balade familiale. Situé dans la Vallée de l’Eyraud, le village de Laveyssière est situé à proximité immédiate de la fontaine de l’église Notre Dame de la Nativité dépendant de la Par

Facile

English : Boucle des Viradis à Laveyssière

The Viradis loop in Laveyssière is a nature trail in the middle of the forest, perfect for a family outing. Located in the Vallée de l’Eyraud, the village of Laveyssière is in the immediate vicinity of the fountain of the church of Notre Dame de la Nativité belonging to the Par

Deutsch : Boucle des Viradis à Laveyssière

Der Viradis-Loop in Laveyssière ist ein Naturpfad mitten im Wald, ein kleiner Rundweg, der sich perfekt für einen Familienausflug eignet. Das im Eyraud-Tal gelegene Dorf Laveyssière befindet sich in unmittelbarer Nähe des Brunnens der Kirche Notre Dame de la Nativité, die von der Par

Italiano :

L’anello dei Viradis a Laveyssière è un percorso naturalistico in mezzo alla foresta, un breve circuito perfetto per una gita in famiglia. Situato nella Valle dell’Eyraud, il villaggio di Laveyssière è molto vicino alla fontana della chiesa di Notre Dame de la Nativité, che fa parte della Paroisse des Viradis

Español : Boucle des Viradis à Laveyssière

El bucle de Viradis en Laveyssière es un sendero natural en medio del bosque, un circuito corto perfecto para una excursión en familia. Situado en el valle de Eyraud, el pueblo de Laveyssière está muy cerca de la fuente de la iglesia de Notre Dame de la Nativité, que forma parte de la Paroisse des Viradis

