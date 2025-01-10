Boucle d’initiation Trail Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Boucle d’initiation Trail Gourette Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

Une magnifique Boucle Trail d’initiation pour les petits et les grands. Le terrain varié est idéal pour la découverte de la pratique dans une superbe ambiance de montagne. Les nombreux changements de rythme vous permettront de travailler votre régularité.

English : Boucle d’initiation Trail Gourette

A magnificent introductory Trail Loop for young and old. The varied terrain is ideal for the discovery of the practice in a superb mountain atmosphere. The many changes of pace will allow you to work on your regularity.

Deutsch : Boucle d’initiation Trail Gourette

Ein wunderschöner Boucle Trail zur Einführung für Groß und Klein. Das abwechslungsreiche Gelände ist ideal für die Entdeckung der Praxis in einer herrlichen Bergatmosphäre. Die zahlreichen Rhythmuswechsel ermöglichen es Ihnen, an Ihrer Regelmäßigkeit zu arbeiten.

Italiano :

Un magnifico trail loop introduttivo per grandi e piccini. Il terreno vario è ideale per scoprire la pratica in un’atmosfera superba di montagna. I numerosi cambi di ritmo vi permetteranno di lavorare sulla vostra regolarità.

Español : Boucle d’initiation Trail Gourette

Un magnífico Trail Loop de iniciación para grandes y pequeños. El terreno variado es ideal para descubrir la práctica en un magnífico ambiente de montaña. Los numerosos cambios de ritmo te permitirán trabajar la regularidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine