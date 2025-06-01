Boucle du bois de Chaumont Sailly-Achâtel Moselle

Boucle du bois de Chaumont Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle du bois de Chaumont 57420 Sailly-Achâtel Moselle Grand Est

Durée : 240 Distance : 16299.999 Tarif :

Loin du tumulte de la ville, cette balade vous fera découvrir trois villages du Sud Messin qui ont su préserver leur patrimoine et leur environnement. Vous y verrez notamment les traces de pratiques agricoles de jadis, notamment l’égayoir de Vulmont destiné à baigner les chevaux de trait ou la meule de l’ancien moulin à huile de Foville. Les passionnés de patrimoine religieux quant à eux pourront apprécier l’église de Sailly-Achâtel du XVIIIème siècle dont les tableaux abrités en son sein sont classés aux Monuments Historiques.

English :

Away from the hustle and bustle of the city, this walk will introduce you to three villages in the Sud Messin region that have preserved their heritage and environment. You’ll see traces of farming practices of yesteryear, such as the Vulmont égayoir used to bathe draught horses, or the millstone of the old Foville oil mill. Religious heritage enthusiasts will appreciate Sailly-Achâtel’s 18th-century church, whose paintings are listed as Monuments Historiques.

Deutsch :

Fernab vom Trubel der Stadt können Sie auf dieser Wanderung drei Dörfer im Süden Metzes entdecken, die ihr Kulturerbe und ihre Umwelt bewahrt haben. Sie werden vor allem die Spuren früherer landwirtschaftlicher Praktiken sehen, wie z. B. den « égayoir » von Vulmont, in dem die Zugpferde gebadet wurden, oder den Mühlstein der alten Ölmühle von Foville. Jahrhundert, deren Gemälde in der Kirche unter Denkmalschutz stehen.

Italiano :

Lontano dalla frenesia della città, questa passeggiata vi farà conoscere tre villaggi del Messin meridionale che hanno saputo conservare il loro patrimonio e il loro ambiente. Vedrete le tracce delle pratiche agricole di un tempo, come l’égayoir di Vulmont, utilizzato per il bagno dei cavalli da tiro, e la macina dell’antico frantoio di Foville. Gli amanti del patrimonio religioso apprezzeranno la chiesa di Sailly-Achâtel, risalente al XVIII secolo, i cui dipinti sono classificati come monumenti storici.

Español :

Lejos del bullicio de la ciudad, este paseo le presentará tres pueblos del sur de Messin que han sabido preservar su patrimonio y su entorno. Verá vestigios de prácticas agrícolas de antaño, como el égayoir de Vulmont, utilizado para bañar a los caballos de tiro, y la piedra de molino de la antigua almazara de Foville. A los amantes del patrimonio religioso les encantará la iglesia de Sailly-Achâtel, del siglo XVIII, cuyas pinturas están catalogadas como Monumentos Históricos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-28 par Système d’information touristique Lorrain