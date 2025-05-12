Boucle du bois de la Cornuère Étival-lès-le-Mans Sarthe

Boucle du bois de la Cornuère Étival-lès-le-Mans Sarthe vendredi 1 août 2025.

Boucle du bois de la Cornuère

Boucle du bois de la Cornuère 72700 Étival-lès-le-Mans Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Départ parking de l’école. Prendre à droite en direction du centre bourg. Dès le départ ou au retour, arrêtez vous au coeur du village pour visiter l’église de la Vierge, édifice roman du XIIème s. en roussard, calcaire et tuiles. Cette église se distingue par sa nef à gros piliers rectangulaires

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/ +33 2 43 95 00 60

English :

Departure: parking lot of the school. Turn right in the direction of the town centre. From the departure or on the way back, stop in the heart of the village to visit the church of the Virgin, a Romanesque building of the XIIth century in roussard, limestone and tiles. This church is distinguished by its nave with large rectangular pillars

Deutsch :

Start: Parkplatz der Schule. Biegen Sie rechts ab in Richtung des Ortszentrums. Halten Sie gleich nach der Abfahrt oder auf dem Rückweg im Dorfkern an, um die Kirche der Jungfrau Maria zu besichtigen, ein romanisches Gebäude aus dem 12. Jh. aus Rousard, Kalkstein und Ziegeln. Diese Kirche zeichnet sich durch ihr Schiff mit großen rechteckigen Pfeilern aus

Italiano :

Punto di partenza: parcheggio della scuola. Girare a destra verso il centro del paese. All’andata o al ritorno, fermatevi nel cuore del villaggio per visitare la Chiesa della Vergine, un edificio romanico del XII secolo realizzato in roussard, pietra calcarea e tegole. Questa chiesa si distingue per la sua navata con grandi pilastri rettangolari

Español :

Punto de partida: aparcamiento de la escuela. Gire a la derecha hacia el centro del pueblo. A la ida o a la vuelta, deténgase en el corazón del pueblo para visitar la iglesia de la Virgen, un edificio románico del siglo XII realizado en roussard, piedra caliza y tejas. Esta iglesia se distingue por su nave con grandes pilares rectangulares

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par eSPRIT Pays de la Loire