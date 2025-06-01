Boucle du bois Marsal Pontoy Moselle

Si le paysage de champ ouvert fait la particularité du Sud Messin, ce circuit propose un agréable cheminement alternant campagne, bois, forêts et villages. Ne manquez pas à Aube l’église de l’Assomption-la-Bienheureuse-Vierge-Marie du XIIè siècle.

While the open field landscape is the distinguishing feature of Sud Messin, this route offers a pleasant mix of countryside, woods, forests and villages. Don’t miss the 12th-century church of l’Assomption-la-Bienheureuse-Vierge-Marie in Aube.

Die Landschaft mit ihren offenen Feldern ist eine Besonderheit des Sud Messin, aber diese Route bietet einen angenehmen Weg, auf dem sich Land, Wälder, Forste und Dörfer abwechseln. Verpassen Sie in Aube nicht die Kirche Assomption-la-Bienheureuse-Vierge-Marie aus dem 12.

Se il Sud Messin è caratterizzato da un paesaggio aperto, questo itinerario offre un piacevole mix di campagna, boschi, foreste e villaggi. Da non perdere la chiesa del XII secolo di l’Assomption-la-Bienheureuse-Vierge-Marie in Aube.

Aunque el campo abierto es la característica distintiva de Sud Messin, esta ruta ofrece una agradable mezcla de campiña, bosques y pueblos. No se pierda la iglesia del siglo XII de l’Assomption-la-Bienheureuse-Vierge-Marie, en Aube.

