Boucle du canal de Lalinde Lalinde Lalinde Dordogne
Boucle du canal de Lalinde Lalinde Lalinde Dordogne vendredi 1 août 2025.
Boucle du canal de Lalinde Lalinde A pieds Facile
Boucle du canal de Lalinde Lalinde 24150 Lalinde Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 7800.0 Tarif :
Bienvenue sur la Boucle du canal de Lalinde. Cette boucle de 7.8km, qui démarre dans la bastide de Lalinde, première bastide anglaise, vous permettra de découvrir des paysages variés, et de longer le canal de Lalinde. Bonne randonnée
Facile
+33 5 53 61 08 55
English : Boucle du canal de Lalinde Lalinde
Welcome to the Loop of the Lalinde Canal. This 7.8km loop, which starts in the bastide town of Lalinde, the first English bastide town, will allow you to discover varied landscapes and to walk along the Lalinde canal. Have a good hike
Deutsch : Boucle du canal de Lalinde Lalinde
Willkommen auf der Schleife des Kanals von Lalinde. Dieser 7,8 km lange Rundweg, der in der Bastide Lalinde, der ersten englischen Bastide, beginnt, führt Sie durch abwechslungsreiche Landschaften und am Kanal von Lalinde entlang. Gute Wanderung
Italiano :
Benvenuti al percorso del Canale di Lalinde. Questo anello di 7,8 km, che parte dalla bastide di Lalinde, la prima bastide inglese, vi permetterà di scoprire paesaggi variegati e di camminare lungo il canale di Lalinde. Buona passeggiata
Español : Boucle du canal de Lalinde Lalinde
Bienvenido al bucle del canal de Lalinde. Este bucle de 7,8 km, que comienza en la bastida de Lalinde, la primera bastida inglesa, le permitirá descubrir paisajes variados y recorrer el canal de Lalinde. Que tengas un buen paseo
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine