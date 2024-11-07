Boucle du Canal de Lalinde Mouleydier Mouleydier Dordogne

En VTT Difficulté moyenne

24520 Mouleydier Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 31200.0

Partez à la découverte du canal de Lalinde, creusé de 1838 à 1843 entre Mauzac et Tuilières.Vous y trouverez tout le long, des écluses, des bassins, des aqueducs, des maisons d’éclusiers et en particulier l’escalier de Tuilières

+33 5 53 61 08 55

English : Boucle du Canal de Lalinde Mouleydier

Discover the Lalinde canal, dug between 1838 and 1843 between Mauzac and Tuilières, where you will find locks, basins, aqueducts, lock keepers’ houses and in particular the Tuilières staircase

Deutsch : Boucle du Canal de Lalinde Mouleydier

Entdecken Sie den Canal de Lalinde, der von 1838 bis 1843 zwischen Mauzac und Tuilières gegraben wurde, mit seinen Schleusen, Becken, Aquädukten, Schleusenwärterhäusern und der Treppe von Tuilières

Italiano :

Scoprite il canale di Lalinde, scavato tra Mauzac e Tuilières tra il 1838 e il 1843, con le sue chiuse, i bacini, gli acquedotti, le case dei custodi e, in particolare, la scala di Tuilières

Español : Boucle du Canal de Lalinde Mouleydier

Descubra el canal de Lalinde, excavado entre Mauzac y Tuilières entre 1838 y 1843, con sus esclusas, cuencas, acueductos, casas de los escluseros y, en particular, la escalera de Tuilières

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine