Boucle du côteau Pouillé Loir-et-Cher

Boucle du côteau A pieds

Boucle du côteau 41110 Pouillé Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Durée : 160 Distance : 8000.0 Tarif :

Le village de Pouillé, en Vallée du Cher, possède de nombreux atouts situation géographique à proximité du ZooParc de Beauval et des châteaux de la Loire, patrimoine historique majeur et vignoble de qualité. Des richesses que vous pourrez apprécier lors de votre randonnée sur la boucle du coteau.

http://www.sudvaldeloire.fr/ +33 2 54 75 22 85

English :

The village of Pouillé, in the Cher Valley, has many assets: geographical location near the ZooParc de Beauval and the Loire castles, major historical heritage and quality vineyards. These are all treasures that you will be able to appreciate during your hike on the loop of the hillside.

Deutsch :

Das Dorf Pouillé im Cher-Tal hat viele Vorzüge: eine geografische Lage in der Nähe des ZooParc de Beauval und der Loire-Schlösser, ein bedeutendes historisches Erbe und ein hochwertiges Weinbaugebiet. Reichtümer, die Sie bei einer Wanderung auf der Schleife des Hügels genießen können.

Italiano :

Il villaggio di Pouillé, nella Valle dello Cher, ha molti punti di forza: posizione geografica vicino allo ZooPark di Beauval e ai castelli della Loira, importante patrimonio storico e vigneti di qualità. Sono tutte risorse che potrete apprezzare durante la vostra passeggiata sull’anello collinare.

Español :

El pueblo de Pouillé, en el valle del Cher, cuenta con muchas ventajas: ubicación geográfica cerca del ZooPark de Beauval y de los castillos del Loira, importante patrimonio histórico y viñedos de calidad. Todas estas son ventajas que podrá apreciar durante su paseo por el bucle de la ladera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par SIT Centre-Val de Loire