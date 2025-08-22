Boucle du Domaine de la Charbonnière Saint-Jean-de-Braye Loiret

Boucle du Domaine de la Charbonnière A pieds

Boucle du Domaine de la Charbonnière rue de la borde 45800 Saint-Jean-de-Braye Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 9000.0 Tarif :

Une balade facile et agréable dans les bois de Charbonnière, idéale pour une promenade familiale.

Cette boucle intégralement en site propre s’étend sur le parc du château de Charbonnière et en partie en forêt domaniale.

Départ parking du château de la Charbonnière, Saint-Jean-de-Braye

https://www.tourisme-orleansmetropole.com/ +33 2 38 24 05 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An easy and pleasant walk in the woods of Charbonnière, ideal for a family walk.

This loop is entirely on its own and extends over the park of the Charbonnière castle and partly in the state forest

Departure point: parking lot of the Charbonnière castle, Saint-Jean-de-Braye

Deutsch :

Ein einfacher und angenehmer Spaziergang in den Wäldern von Charbonnière, ideal für einen Familienausflug.

Dieser Rundweg, der vollständig auf eigener Strecke verläuft, erstreckt sich über den Park des Schlosses Charbonnière und teilweise durch den Staatswald

Start: Parkplatz des Schlosses Charbon

Italiano :

Una passeggiata facile e piacevole nei boschi di Charbonnière, ideale per una passeggiata in famiglia.

Questo anello, che si sviluppa interamente da solo, attraversa il parco del Castello di Charbonnière e parte della foresta demaniale

Punto di partenza: parcheggio dello Château de la Charbonnière

Español :

Un paseo fácil y agradable en el bosque de Charbonnière, ideal para un paseo familiar.

Este bucle, que se encuentra en su totalidad, se extiende por el parque del Château de Charbonnière y parte del bosque estatal

Punto de partida: aparcamiento del Castillo de la Charbonnière, Saint-Jean-de-Braye

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire