Boucle du Domaine de la Charbonnière Saint-Jean-de-Braye Loiret
Boucle du Domaine de la Charbonnière Saint-Jean-de-Braye Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle du Domaine de la Charbonnière A pieds
Boucle du Domaine de la Charbonnière rue de la borde 45800 Saint-Jean-de-Braye Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 120 Distance : 9000.0 Tarif :
Une balade facile et agréable dans les bois de Charbonnière, idéale pour une promenade familiale.
Cette boucle intégralement en site propre s’étend sur le parc du château de Charbonnière et en partie en forêt domaniale.
Départ parking du château de la Charbonnière, Saint-Jean-de-Braye
https://www.tourisme-orleansmetropole.com/ +33 2 38 24 05 05
English :
An easy and pleasant walk in the woods of Charbonnière, ideal for a family walk.
This loop is entirely on its own and extends over the park of the Charbonnière castle and partly in the state forest
Departure point: parking lot of the Charbonnière castle, Saint-Jean-de-Braye
Deutsch :
Ein einfacher und angenehmer Spaziergang in den Wäldern von Charbonnière, ideal für einen Familienausflug.
Dieser Rundweg, der vollständig auf eigener Strecke verläuft, erstreckt sich über den Park des Schlosses Charbonnière und teilweise durch den Staatswald
Start: Parkplatz des Schlosses Charbon
Italiano :
Una passeggiata facile e piacevole nei boschi di Charbonnière, ideale per una passeggiata in famiglia.
Questo anello, che si sviluppa interamente da solo, attraversa il parco del Castello di Charbonnière e parte della foresta demaniale
Punto di partenza: parcheggio dello Château de la Charbonnière
Español :
Un paseo fácil y agradable en el bosque de Charbonnière, ideal para un paseo familiar.
Este bucle, que se encuentra en su totalidad, se extiende por el parque del Château de Charbonnière y parte del bosque estatal
Punto de partida: aparcamiento del Castillo de la Charbonnière, Saint-Jean-de-Braye
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-07 par SIT Centre-Val de Loire