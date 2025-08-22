Boucle du Jolan Nizerolles Allier

Boucle du Jolan

Boucle du Jolan 03250 Nizerolles Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Au départ Du Mayet de Montagne, de Saint-Clément ou de Nizerolles, ce parcours au cœur de la Montagne Bourbonnaise vous emmène le long de l’ancienne route du tacot mais aussi au barrage de Saint-Clément.

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : Boucle du Jolan

Leaving from Le Mayet de Montagne, Saint-Clément or Nizerolles, this route in the heart of the Montagne Bourbonnaise takes you along the old tacot road and to the Saint-Clément dam.

Deutsch : Boucle du Jolan

Von Du Mayet de Montagne, Saint-Clément oder Nizerolles aus führt Sie diese Strecke im Herzen der Montagne Bourbonnaise entlang der alten Tacot-Route, aber auch zum Staudamm von Saint-Clément.

Italiano :

Partendo da Le Mayet de Montagne, Saint-Clément o Nizerolles, questo itinerario nel cuore della Montagne Bourbonnaise conduce lungo l’antica strada del tacot e alla diga di Saint-Clément.

Español : Boucle du Jolan

Partiendo de Le Mayet de Montagne, Saint-Clément o Nizerolles, esta ruta por el corazón de la Montagne Bourbonnaise le llevará por el antiguo camino de tacot y hasta la presa de Saint-Clément.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme