Boucle du Lac Blanc, sur les pas d’Hélène la Géologue Mazeyrolles Dordogne

Boucle du Lac Blanc, sur les pas d’Hélène la Géologue Mazeyrolles Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle du Lac Blanc, sur les pas d’Hélène la Géologue A pieds Difficulté moyenne

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle du Lac Blanc, sur les pas d’Hélène la Géologue Le Got 24550 Mazeyrolles Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Vous voilà chercheur de trésors sur les pas d’une géologue, au fil

d’une promenade à fleur de la roche. Commencez ici votre nouvelle collection minéralogique…

Quelle sera votre première pierre ?

Difficulté moyenne

https://www.perigordnoir-valleedordogne.com/ +33 5 53 31 71 00

English : Boucle du Lac Blanc, sur les pas d’Hélène la Géologue

Here you are, searching for treasures in the footsteps of a geologist, as you walk along

of a walk through the rock. Start your new mineralogical collection here..

What will be your first stone?

Deutsch : Boucle du Lac Blanc, sur les pas d’Hélène la Géologue

Hier sind Sie auf den Spuren einer Geologin auf der Suche nach Schätzen

einem Spaziergang durch die Felsen. Beginnen Sie hier Ihre neue mineralogische Sammlung..

Was wird Ihr erster Stein sein?

Italiano :

Ecco a voi un cercatore di tesori sulle orme di un geologo, a spasso per la

una passeggiata nella roccia. Iniziate qui la vostra nuova collezione mineralogica?

Quale sarà la vostra prima pietra?

Español : Boucle du Lac Blanc, sur les pas d’Hélène la Géologue

Aquí está usted, un buscador de tesoros tras los pasos de un geólogo, en un paseo por el

un paseo por la roca. ¿Comienza aquí su nueva colección mineralógica?

¿Cuál será su primera piedra?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine