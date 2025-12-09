Boucle du Mont-Saint-Jean Jeandelaincourt Meurthe-et-Moselle

Boucle du Mont-Saint-Jean Adultes A pieds

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle du Mont-Saint-Jean 54114 Jeandelaincourt Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

Cet itinéraire vous propose de venir admirer la pelouse calcaire du Mont-Saint-Jean, remarquable pour son grand intérêt écologique (classement Espace Naturel Sensible et Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), de nombreux points de vue et panoramas exceptionnels sur la vallée de la Seille, le Saulnois et le Mont Toulon voisin. Culminant à presque 400 m, le Mont-Saint-Jean est un point haut du paysage de Seille et Grand Couronné. Faisant face à la Côte de Delme, cette butte témoin abrite une pelouse calcaire d’environ 6 hectares sur ses flancs nord et est. Repéré par les botanistes dès les années 80, le Mont-Saint-Jean est devenu un Espace Naturel Sensible en 1994. La commune de Jeandelaincourt, propriétaire du site, s’est associée au Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine pour protéger et faire connaître la qualité biologique de ce site. Six espèces protégées sont présentes, et notamment deux orchidées (Ophrys bourdon et Ophrys araignée), qui trouvent ici l’un de leurs rares refuges de l’est nancéien.

Accès de Nomeny, RD 70 vers Jeandelaincourt, Grande Rue ; au rond point, direction salle des fêtes. Parking rue d’Abaucourt, salle des fêtes

Balisage principal anneau bleu

https://www.comcom-sgc.fr/decouvrir/a-faire/se-balader +33 3 83 31 74 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This itinerary invites you to come and admire the limestone lawn of Mont-Saint-Jean, remarkable for its great ecological interest (classified as a Sensitive Natural Area and a Natural Area of Ecological, Faunistic and Floristic Interest), numerous viewpoints and exceptional panoramas over the Seille valley, the Saulnois and neighboring Mont Toulon. Rising to almost 400 m, Mont-Saint-Jean is a high point in the Seille and Grand Couronné landscape. Facing the Côte de Delme, the mound is home to a 6-hectare limestone grassland on its northern and eastern flanks. Spotted by botanists as early as the 1980s, Mont-Saint-Jean became an Espace Naturel Sensible in 1994. The commune of Jeandelaincourt, owner of the site, has joined forces with the Conservatoire d?Espaces Naturels de Lorraine to protect and promote the biological quality of this site. Six protected species are present, including two orchids (Ophrys bourdon and Ophrys araignée), which find here one of their rare refuges in eastern Nancy.

Access from Nomeny, RD 70 towards Jeandelaincourt, Grande Rue; at the roundabout, take the direction of the salle des fêtes. Parking: rue d?Abaucourt, salle des fêtes

Main signposting: blue ring

Deutsch :

Auf dieser Route können Sie den Kalksteinrasen des Mont-Saint-Jean bewundern, der aufgrund seines großen ökologischen Interesses (Einstufung als empfindlicher Naturraum und Naturzone für ökologische, faunistische und floristische Interessen), zahlreicher Aussichtspunkte und außergewöhnlicher Panoramen auf das Tal der Seille, den Saulnois und den benachbarten Mont Toulon bemerkenswert ist. Mit einer Höhe von fast 400 m ist der Mont-Saint-Jean ein hoher Punkt in der Landschaft von Seille und Grand Couronné. Gegenüber der Côte de Delme beherbergt dieser Zeugenhügel an seiner Nord- und Ostflanke einen Kalksteinrasen von etwa 6 Hektar. Der Mont-Saint-Jean wurde bereits in den 1980er Jahren von Botanikern entdeckt und 1994 zum Espace Naturel Sensible erklärt. Die Gemeinde Jeandelaincourt, die Eigentümerin des Gebiets, hat sich mit dem Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine zusammengeschlossen, um die biologische Qualität dieses Gebiets zu schützen und bekannt zu machen. Es gibt sechs geschützte Arten, darunter zwei Orchideen (Ophrys Hummel und Ophrys Spinne), die hier einen ihrer seltenen Zufluchtsorte im Osten von Nancy finden.

Anfahrt von Nomeny, RD 70 nach Jeandelaincourt, Grande Rue; am Kreisverkehr Richtung Salle des Fêtes. Parkplatz: Rue d’Abaucourt, Festsaal

Hauptmarkierung: blauer Ring

Italiano :

Questo itinerario offre la possibilità di ammirare il prato calcareo del Mont-Saint-Jean, notevole per il suo grande interesse ecologico (classificato come Area Naturale Sensibile e Area Naturale di Interesse Ecologico, Faunistico e Floristico), con i suoi numerosi punti di osservazione e gli eccezionali panorami sulla valle della Seille, sul Saulnois e sul vicino Mont Toulon. Con un’altezza di quasi 400 m, il Mont-Saint-Jean è un punto culminante del paesaggio della Seille e del Grand Couronné. Affacciata sulla Côte de Delme, questa collina ospita una prateria calcarea di 6 ettari sui suoi fianchi settentrionali e orientali. Individuato dai botanici negli anni ’80, il Mont-Saint-Jean è diventato un’Area Naturale Sensibile nel 1994. Il comune di Jeandelaincourt, proprietario del sito, ha unito le forze con il Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine per proteggere e promuovere la qualità biologica di questo sito. Sono presenti sei specie protette, tra cui due orchidee (Ophrys bourdon e Ophrys araignée), che trovano qui uno dei loro rari rifugi nella zona orientale di Nancy.

Accesso da Nomeny, RD 70 verso Jeandelaincourt, Grande Rue; alla rotonda, seguire le indicazioni per la Salle des fêtes. Parcheggio: rue d’Abaucourt, salle des fêtes

Segnaletica principale: anello blu

Español :

Este itinerario le ofrece la posibilidad de admirar el césped calcáreo del Mont-Saint-Jean, notable por su gran interés ecológico (clasificado como Espacio Natural Sensible y Espacio Natural de Interés Ecológico, Faunístico y Florístico), con sus numerosos miradores y sus excepcionales panoramas sobre el valle del Seille, el Saulnois y el vecino Mont Toulon. Con casi 400 m de altura, el Mont-Saint-Jean es un punto culminante del paisaje de Seille y Grand Couronné. Frente a la Côte de Delme, esta colina alberga en sus flancos norte y este un pastizal calcáreo de 6 hectáreas. Descubierto por los botánicos en los años 80, Mont-Saint-Jean se convirtió en Espacio Natural Sensible en 1994. El municipio de Jeandelaincourt, propietario del lugar, se ha asociado con el Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine para proteger y promover la calidad biológica de este paraje. Están presentes seis especies protegidas, entre ellas dos orquídeas (Ophrys bourdon y Ophrys araignée), que encuentran aquí uno de sus raros refugios en el este de Nancy.

Acceso desde Nomeny, RD 70 hacia Jeandelaincourt, Grande Rue; en la rotonda, seguir las indicaciones hacia la salle des fêtes. Aparcamiento: rue d’Abaucourt, salle des fêtes

Señalización principal: anillo azul

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par Système d’information touristique Lorrain