Boucle du Nègre aux petits Clauds Saint-Séverin-d’Estissac Dordogne
Boucle du Nègre aux petits Clauds Saint-Séverin-d’Estissac Dordogne vendredi 1 août 2025.
Boucle du Nègre aux petits Clauds A pieds Facile
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle du Nègre aux petits Clauds Place de la Mairie 24190 Saint-Séverin-d’Estissac Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 3000.0 Tarif :
Facile
+33 5 53 81 52 11
English : Boucle du Nègre aux petits Clauds
Deutsch : Boucle du Nègre aux petits Clauds
Italiano :
Español : Boucle du Nègre aux petits Clauds
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine