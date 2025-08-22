Boucle du plan d’eau Les Déserts Savoie

Boucle du plan d’eau

Boucle du plan d’eau Place centrale 73230 Les Déserts Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une petite boucle, facile et presque à plat aux abords de La Féclaz. Sur le parcours, découvrez le stade de biathlon et le petit plan d’eau de montagne.

+33 4 79 25 80 49

English :

A short, easy, almost flat loop on the outskirts of La Féclaz. Along the way, discover the biathlon stadium and the small mountain lake.

Deutsch :

Eine kleine, leichte und fast ebene Schleife am Rande von La Féclaz. Entdecken Sie auf der Strecke das Biathlonstadion und den kleinen Bergsee.

Italiano :

Un percorso breve, facile e quasi pianeggiante alla periferia di La Féclaz. Lungo il percorso, scoprirete lo stadio di biathlon e il piccolo lago di montagna.

Español :

Un bucle corto, fácil y casi llano en las afueras de La Féclaz. Por el camino, descubrirá el estadio de biatlón y el pequeño lago de montaña.

