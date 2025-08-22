Boucle du plan d’eau Les Déserts Savoie
Boucle du plan d’eau Les Déserts Savoie vendredi 1 mai 2026.
Boucle du plan d’eau Place centrale 73230 Les Déserts Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une petite boucle, facile et presque à plat aux abords de La Féclaz. Sur le parcours, découvrez le stade de biathlon et le petit plan d’eau de montagne.
+33 4 79 25 80 49
English :
A short, easy, almost flat loop on the outskirts of La Féclaz. Along the way, discover the biathlon stadium and the small mountain lake.
Deutsch :
Eine kleine, leichte und fast ebene Schleife am Rande von La Féclaz. Entdecken Sie auf der Strecke das Biathlonstadion und den kleinen Bergsee.
Italiano :
Un percorso breve, facile e quasi pianeggiante alla periferia di La Féclaz. Lungo il percorso, scoprirete lo stadio di biathlon e il piccolo lago di montagna.
Español :
Un bucle corto, fácil y casi llano en las afueras de La Féclaz. Por el camino, descubrirá el estadio de biatlón y el pequeño lago de montaña.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme