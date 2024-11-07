Boucle du Poujelou au Lardin Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne

Boucle du Poujelou au Lardin Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle du Poujelou au Lardin A pieds Facile

Boucle du Poujelou au Lardin 24570 Le Lardin-Saint-Lazare Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Jolie petite boucle qui vous fera découvrir une petite partie du patrimoine du Lardin Saint Lazare

Facile

+33 5 53 06 35 10

English : Boucle du Poujelou au Lardin

Pretty small loop which will make you discover a small part of the heritage of the Lardin Saint Lazare

Deutsch : Boucle du Poujelou au Lardin

Hübsche kleine Schleife, die Sie einen kleinen Teil des Kulturerbes von Le Lardin Saint Lazare entdecken lässt

Italiano :

Un piccolo e grazioso anello che vi farà scoprire una piccola parte del patrimonio di Le Lardin Saint Lazare

Español : Boucle du Poujelou au Lardin

Bonito bucle que le hará descubrir una pequeña parte del patrimonio de Le Lardin Saint Lazare

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine