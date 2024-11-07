Boucle du Raysse Pazayac Dordogne

Boucle du Raysse Pazayac Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle du Raysse A pieds Difficulté moyenne

Boucle du Raysse 24120 Pazayac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8260.0 Tarif :

Très jolie boucle qui vous fera découvrir la station météo situé sur les hauteurs de Grèzes ainsi que la table d’orientation, si le temps est dégagé vous apercevrez les monts d’Auvergne.

Difficulté moyenne

English : Boucle du Raysse

Very nice loop which will make you discover the weather station located on the heights of Grèzes as well as the orientation table, if the weather is clear you will see the mountains of Auvergne.

Deutsch : Boucle du Raysse

Ein schöner Rundweg, der Sie zur Wetterstation auf den Höhen von Grèzes und zur Orientierungstafel führt. Bei klarem Wetter können Sie die Berge der Auvergne sehen.

Italiano :

Un anello molto bello che vi farà scoprire la stazione meteorologica situata sulle alture di Grèzes e la tavola di orientamento, se il tempo è sereno potrete vedere le montagne dell’Alvernia.

Español : Boucle du Raysse

Un bucle muy bonito que le hará descubrir la estación meteorológica situada en las alturas de Grèzes, así como la mesa de orientación, si el tiempo es claro podrá ver las montañas de Auvernia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-07 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine