Boucle du Renard Abjat-sur-Bandiat Dordogne

Boucle du Renard Abjat-sur-Bandiat Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle du Renard A pieds Facile

Boucle du Renard Le bourg 24300 Abjat-sur-Bandiat Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10200.0

Jolie balade dans une agréable commune dont la longue histoire peut se lire dans son patrimoine parfaitement conservé.

Découvrez l’église romane du XIIe siècle, remaniée plus tardivement. A l’intérieur, on peut admirer différents objets mobiliers, dont des statues en pierre de 1604.

+33 5 53 56 25 50

English : Boucle du Renard

Nice walk in a pleasant town whose long history can be read in its perfectly preserved heritage.

Discover the Romanesque church of the 12th century, later rebuilt. Inside, you can admire various movable objects, including stone statues from 1604.

Deutsch : Boucle du Renard

Schöner Spaziergang durch eine angenehme Gemeinde, deren lange Geschichte sich an ihrem perfekt erhaltenen Kulturerbe ablesen lässt.

Entdecken Sie die romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die später umgebaut wurde. Im Inneren können Sie verschiedene bewegliche Gegenstände bewundern, darunter Steinstatuen aus dem Jahr 1604.

Italiano :

Una bella passeggiata in un comune piacevole, la cui lunga storia si legge nel suo patrimonio perfettamente conservato.

Scoprite la chiesa romanica del XII secolo, modificata in seguito. All’interno si possono ammirare vari arredi, tra cui statue in pietra del 1604.

Español : Boucle du Renard

Un bonito paseo en un municipio agradable cuya larga historia se puede leer en su patrimonio perfectamente conservado.

Descubra la iglesia románica del siglo XII, modificada posteriormente. En el interior, se pueden admirar varios objetos de mobiliario, incluyendo estatuas de piedra de 1604.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine