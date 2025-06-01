Boucle du Réolais La Réole Gironde

Boucle du Réolais La Réole Gironde vendredi 1 août 2025.

Boucle du Réolais En VTT Difficulté moyenne

Boucle du Réolais 33190 La Réole Gironde Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 24600.0 Tarif :

Après découverte des joyaux architecturaux de La Réole, Ville d’Art et d’Histoire, gagnez les coteaux qui offrent de belles perspectives sur la cité et la campagne réolaises. Tout au long du parcours, châteaux viticoles, moulins fortifiés sur le cours du Drot et églises romanes sont au programme !

Difficulté moyenne

English : Boucle du Réolais

After discovering the architectural gems of La Réole, City of Art and History, head for the hillsides which offer beautiful views of the city and the countryside of Rolaise. All along the route, wine-growing castles, fortified mills on the Cours du Drot and Romanesque churches are on the programme!

Deutsch : Boucle du Réolais

Nachdem Sie die architektonischen Juwelen von La Réole, der Stadt der Kunst und Geschichte, entdeckt haben, begeben Sie sich auf die Anhöhen, die schöne Aussichten auf die Stadt und die Landschaft von La Réole bieten. Entlang des Weges stehen Weinschlösser, befestigte Mühlen am Fluss Drot und romanische Kirchen auf dem Programm!

Italiano :

Dopo aver scoperto i gioielli architettonici di La Réole, città d’arte e di storia, dirigetevi verso le colline che offrono splendide viste sulla città e sulla campagna di La Réole. Lungo il percorso sono in programma castelli vinicoli, mulini fortificati sul corso del Drot e chiese romaniche!

Español : Boucle du Réolais

Después de descubrir las joyas arquitectónicas de La Réole, Ciudad de Arte e Historia, diríjase a las laderas que ofrecen hermosas vistas de la ciudad y el campo de La Réole. A lo largo de todo el trayecto, los castillos vinícolas, los molinos fortificados en el curso del Drot y las iglesias románicas están en el programa

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine