Boucle du Rochendal Havange Moselle

Boucle du Rochendal Havange Moselle vendredi 1 août 2025.

Boucle du Rochendal Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle du Rochendal Parking église de Havange 57650 Havange Moselle Grand Est

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Sillonner Havange à travers champs et ville et découvrez ses trésors cachés. Qui y a-t-il à découvrir sur votre chemin ? La Chapelle Notre-Dame de Bure, qui selon la légende pourrait avoir deux origines Carolingienne, Charlemagne se serait arrêté à cet endroit ; Miraculeuse, au VIIème siècle. En réponse à la prière des habitants dépourvus d’eau, la Vierge aurait fait miraculeusement jaillir une source au centre de Bure.

Faites un crochet par la commune de Tressange et la Fontaine-lavoir de Bure. Une pierre datée de 1769 témoigne d’une restauration.

Sentier partiellement aménagé pour personnes à mobilité réduites.

Facile

https://www.agglo-thionville.fr/ +33 3 82 52 65 26

English :

Drive through Havange, across fields and through town and discover its hidden treasures. What is there to discover on your way? The Chapel of Our Lady of Bure, which according to legend could have two origins: Carolingian, Charlemagne would have stopped at this place; Miraculous, in the 7th century. In response to the prayers of the inhabitants who had no water, the Virgin is said to have miraculously caused a spring to spring up in the centre of Bure

Take a detour to the town of Tressange and the Fontaine-lavoir de Bure. A stone dated 1769 testifies to a restoration.

The path is partially equipped for people with reduced mobility.

Deutsch :

Durchstreifen Sie Havange über Felder und durch die Stadt und entdecken Sie seine verborgenen Schätze. Wen gibt es auf Ihrem Weg zu entdecken? Die Kapelle Notre-Dame de Bure, die der Legende nach zwei Ursprünge haben könnte: karolingisch, da Karl der Große an diesem Ort Halt gemacht haben soll; wundertätig, im 7. Jahrhundert. Als Antwort auf das Gebet der Einwohner, die kein Wasser hatten, soll die Jungfrau Maria auf wundersame Weise eine Quelle im Zentrum von Bure sprudeln lassen haben

Machen Sie einen Abstecher in die Gemeinde Tressange und zur Fontaine-lavoir de Bure. Ein Stein mit dem Datum 1769 zeugt von einer Restaurierung.

Der Pfad ist teilweise für Personen mit eingeschränkter Mobilität eingerichtet.

Italiano :

Attraversate Havange, i campi e la città, e scoprite i suoi tesori nascosti. Cosa c’è da scoprire lungo il cammino? La Cappella di Notre-Dame de Bure, che secondo la leggenda potrebbe avere due origini: carolingia, Carlo Magno si sarebbe fermato qui; miracolosa, nel VII secolo. In risposta alle preghiere degli abitanti che non avevano acqua, si dice che la Vergine abbia miracolosamente fatto sgorgare una sorgente nel centro di Bure

Fate una deviazione verso il comune di Tressange e la fontana-lavatoio di Bure. Una pietra datata 1769 testimonia un restauro.

Il percorso è parzialmente attrezzato per le persone a mobilità ridotta.

Español :

Pasee por Havange, por los campos y por el pueblo, y descubra sus tesoros ocultos. ¿Qué hay que descubrir en el camino? La capilla de Notre-Dame de Bure, que según la leyenda podría tener dos orígenes: carolingio, Carlomagno se habría detenido aquí; milagroso, en el siglo VII. En respuesta a las oraciones de los habitantes que no tenían agua, se dice que la Virgen hizo brotar milagrosamente un manantial en el centro de Bure

Desvíese a la comuna de Tressange y a la Fontaine-lavoir de Bure. Una piedra fechada en 1769 es testigo de una restauración.

El camino está parcialmente equipado para personas con movilidad reducida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Système d’information touristique Lorrain