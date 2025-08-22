Boucle du rocher de la Loze Courchevel Savoie
Boucle du rocher de la Loze
Boucle du rocher de la Loze Arrivée télécabines des Verdons 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Le rocher de la Loze constitue un magnifique belvédère, prenez le temps d’admirer les glaciers de la Vanoise et le mont Blanc.
English : Boucle du rocher de la Loze
The Rocher de la Loze is an amazing viewpoint, so take the time to admire the Vanoise glaciers and Mont Blanc.
Deutsch : Boucle du rocher de la Loze
Der Loze-Felsen ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Nehmen Sie sich die Zeit, um die Gletscher der Vanoise und den Mont Blanc zu bewundern.
Italiano :
Il Rocher de la Loze è un magnifico punto di osservazione da cui ammirare i ghiacciai della Vanoise e il Monte Bianco.
Español : Boucle du rocher de la Loze
El Rocher de la Loze es un magnífico mirador desde el que admirar los glaciares de la Vanoise y el Mont Blanc.
