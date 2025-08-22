Boucle du rocher de la Loze Courchevel Savoie

Boucle du rocher de la Loze

Boucle du rocher de la Loze Arrivée télécabines des Verdons 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le rocher de la Loze constitue un magnifique belvédère, prenez le temps d’admirer les glaciers de la Vanoise et le mont Blanc.

+33 4 79 08 00 29

English : Boucle du rocher de la Loze

The Rocher de la Loze is an amazing viewpoint, so take the time to admire the Vanoise glaciers and Mont Blanc.

Deutsch : Boucle du rocher de la Loze

Der Loze-Felsen ist ein wunderschöner Aussichtspunkt. Nehmen Sie sich die Zeit, um die Gletscher der Vanoise und den Mont Blanc zu bewundern.

Italiano :

Il Rocher de la Loze è un magnifico punto di osservazione da cui ammirare i ghiacciai della Vanoise e il Monte Bianco.

Español : Boucle du rocher de la Loze

El Rocher de la Loze es un magnífico mirador desde el que admirar los glaciares de la Vanoise y el Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme