Boucle du Taulisson Le Concors Jouques Bouches-du-Rhône

Boucle du Taulisson Le Concors Route Départementale 11 13490 Jouques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 215 Distance : 10000.0 Tarif :

Cette ballade dans le massif du Concors vous permet de découvrir une végétation méditerranéenne de sommet et typiquement provençale où se niche la petite chapelle du nom de Sainte Consorce.

English :

This stroll through the Concors massif takes you through typically Provençal Mediterranean hilltop vegetation, where the little chapel of Sainte Consorce nestles.

Deutsch :

Bei dieser Wanderung im Concors-Massiv können Sie eine mediterrane Gipfelvegetation und typisch provenzalische Vegetation entdecken, in der sich die kleine Kapelle mit dem Namen Sainte Consorce einnistet.

Italiano :

Questa passeggiata nel massiccio del Concors vi porterà attraverso la vegetazione mediterranea tipicamente provenzale delle colline, dove si trova la piccola cappella di Sainte Consorce.

Español :

Este paseo por el macizo de Concors le llevará a través de la vegetación mediterránea típicamente provenzal de las colinas, donde se encuentra la pequeña capilla de Sainte Consorce.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-15 par Provence Tourisme / Commune de Jouques