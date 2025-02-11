Boucle du Terrasson Ferrières-sur-Sichon Allier
Boucle du Terrasson Ferrières-sur-Sichon Allier vendredi 1 août 2025.
Boucle du Terrasson
Boucle du Terrasson 03250 Ferrières-sur-Sichon Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Au départ de Ferrières-sur-Sichon, longez la rivière avant de vous diriger sur les hauteurs de la Montagne Bourbonnaise, près du village de la Guillermie.
https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89
English : Boucle du Terrasson
From Ferrières-sur-Sichon, follow the river before heading for the heights of the Montagne Bourbonnaise, near the village of La Guillermie.
Deutsch : Boucle du Terrasson
Von Ferrières-sur-Sichon aus wandern Sie am Fluss entlang, bevor Sie sich auf die Höhen der Montagne Bourbonnaise in der Nähe des Dorfes La Guillermie begeben.
Italiano :
Partendo da Ferrières-sur-Sichon, si segue il fiume prima di dirigersi verso le alture della Montagne Bourbonnaise, vicino al villaggio di La Guillermie.
Español : Boucle du Terrasson
Saliendo de Ferrières-sur-Sichon, siga el río antes de dirigirse a las alturas de la Montagne Bourbonnaise, cerca del pueblo de La Guillermie.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme