Boucle du Terrasson Ferrières-sur-Sichon Allier

Boucle du Terrasson 03250 Ferrières-sur-Sichon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Ferrières-sur-Sichon, longez la rivière avant de vous diriger sur les hauteurs de la Montagne Bourbonnaise, près du village de la Guillermie.

https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89

English : Boucle du Terrasson

From Ferrières-sur-Sichon, follow the river before heading for the heights of the Montagne Bourbonnaise, near the village of La Guillermie.

Deutsch : Boucle du Terrasson

Von Ferrières-sur-Sichon aus wandern Sie am Fluss entlang, bevor Sie sich auf die Höhen der Montagne Bourbonnaise in der Nähe des Dorfes La Guillermie begeben.

Italiano :

Partendo da Ferrières-sur-Sichon, si segue il fiume prima di dirigersi verso le alture della Montagne Bourbonnaise, vicino al villaggio di La Guillermie.

Español : Boucle du Terrasson

Saliendo de Ferrières-sur-Sichon, siga el río antes de dirigirse a las alturas de la Montagne Bourbonnaise, cerca del pueblo de La Guillermie.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme