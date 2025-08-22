Boucle du terrouin Ménil-la-Tour Meurthe-et-Moselle

Boucle du Terrouin Adultes A pieds Difficile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Boucle du Terrouin Rue de la Reine 54200 Ménil-la-Tour Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 450 Distance : 26000.0 Tarif :

Envie d’aventure ? Partez à la découverte de la Boucle du Terrouin !

Chaussez-vous bien, cette randonnée de 26km vous guidera entre petits villages et paysages typiques de notre région.

Départ Parking près du terrain de sport, Ménil-la-Tour

Difficulté difficile

Balisage disque vert

Durée 7h30

Tracé de randonnée téléchargeable en ligne sur le site des Sentiers de la Linotte.

https://www.sentiers-de-la-linotte.com/

English :

Looking for adventure? Discover the Boucle du Terrouin!

Put on your best shoes, this 26km hike will guide you through small villages and typical landscapes of our region.

Departure point: Car park near the sports field, Ménil-la-Tour

Difficulty: difficult

Marking: green disc

Duration: 7h30

Hike route downloadable from the Sentiers de la Linotte website.

Deutsch :

Lust auf ein Abenteuer? Gehen Sie auf Entdeckungsreise und erkunden Sie den Boucle du Terrouin!

Ziehen Sie gute Schuhe an, denn diese 26 km lange Wanderung führt Sie durch kleine Dörfer und typische Landschaften unserer Region.

Start: Parkplatz in der Nähe des Sportplatzes, Ménil-la-Tour

Schwierigkeitsgrad: schwer

Markierung: grüne Scheibe

Dauer: 7.30 Uhr

Wanderstrecke kann online auf der Website der Sentiers de la Linotte heruntergeladen werden.

Italiano :

Cercate l’avventura? Scoprite l’anello del Terrouin!

Questa escursione di 26 km vi porterà attraverso piccoli villaggi e paesaggi tipici della nostra regione.

Partenza: parcheggio vicino al campo sportivo, Ménil-la-Tour

Difficoltà: difficile

Segnalazione: disco verde

Durata: 7h30

Il percorso può essere scaricato dal sito web dei Sentiers de la Linotte.

Español :

¿Buscas aventura? Descubra el bucle de Terrouin

Esta ruta de 26 km le llevará por pequeños pueblos y paisajes típicos de nuestra región.

Salida: Aparcamiento cerca del campo de deportes, Ménil-la-Tour

Dificultad: difícil

Señalización: disco verde

Duración: 7h30

El itinerario puede descargarse de la página web de Sentiers de la Linotte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par Système d’information touristique Lorrain