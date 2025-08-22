Boucle du Vareille de Chappes Ferrières-sur-Sichon Allier

Boucle du Vareille de Chappes

Boucle du Vareille de Chappes 03250 Ferrières-sur-Sichon Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Ferrières-sur-Sichon, cette boucle vous emmène dans les méandres de la rivière Sichon mais aussi dans les forêts en contrebas du Château de Montgilbert construit au XIIIème siècle.

English : Boucle du Vareille de Chappes

Leaving from Ferrières-sur-Sichon, this loop takes you through the meandering Sichon river and the forests below the 13th-century Château de Montgilbert.

Deutsch : Boucle du Vareille de Chappes

Von Ferrières-sur-Sichon aus führt Sie dieser Rundweg durch die Windungen des Flusses Sichon, aber auch durch die Wälder unterhalb des im 13. Jahrhundert erbauten Schlosses Montgilbert.

Italiano :

Partendo da Ferrières-sur-Sichon, questo anello attraversa i meandri del fiume Sichon e le foreste sotto il castello di Montgilbert, risalente al XIII secolo.

Español : Boucle du Vareille de Chappes

Partiendo de Ferrières-sur-Sichon, este bucle le llevará a través de los meandros del río Sichon y los bosques situados bajo el castillo de Montgilbert, del siglo XIII.

