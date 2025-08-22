Boucle du Vareille de Chappes Ferrières-sur-Sichon Allier
Boucle du Vareille de Chappes Ferrières-sur-Sichon Allier vendredi 1 mai 2026.
Boucle du Vareille de Chappes
Boucle du Vareille de Chappes 03250 Ferrières-sur-Sichon Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Au départ de Ferrières-sur-Sichon, cette boucle vous emmène dans les méandres de la rivière Sichon mais aussi dans les forêts en contrebas du Château de Montgilbert construit au XIIIème siècle.
https://vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 37 89
English : Boucle du Vareille de Chappes
Leaving from Ferrières-sur-Sichon, this loop takes you through the meandering Sichon river and the forests below the 13th-century Château de Montgilbert.
Deutsch : Boucle du Vareille de Chappes
Von Ferrières-sur-Sichon aus führt Sie dieser Rundweg durch die Windungen des Flusses Sichon, aber auch durch die Wälder unterhalb des im 13. Jahrhundert erbauten Schlosses Montgilbert.
Italiano :
Partendo da Ferrières-sur-Sichon, questo anello attraversa i meandri del fiume Sichon e le foreste sotto il castello di Montgilbert, risalente al XIII secolo.
Español : Boucle du Vareille de Chappes
Partiendo de Ferrières-sur-Sichon, este bucle le llevará a través de los meandros del río Sichon y los bosques situados bajo el castillo de Montgilbert, del siglo XIII.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme