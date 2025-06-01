Boucle équestre de Chourgnac d’Ans Chourgnac Dordogne

24640 Chourgnac Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Distance : 10440.0

C’est dans ce village, très prisé comme point de départ de superbes randonnées pédestres, que vous aurez le loisir de découvrir la maison du célèbre aventurier français Antoine de Tounens. L’histoire de ce personnage est pleine de rebondissements, (voir Tourtoirac pour plus de détails).

+33 5 53 50 40 27

English : Boucle équestre de Chourgnac d’Ans

It is in this village, which is very popular as a starting point for superb walks, that you will be able to discover the house of the famous French adventurer Antoine de Tounens. The story of this character is full of twists and turns, (see Tourtoirac for more details).

Deutsch : Boucle équestre de Chourgnac d’Ans

In diesem Dorf, das als Ausgangspunkt für herrliche Wanderungen sehr beliebt ist, haben Sie die Möglichkeit, das Haus des berühmten französischen Abenteurers Antoine de Tounens zu entdecken. Die Geschichte dieser Persönlichkeit ist voller Wendungen, (siehe Tourtoirac für weitere Informationen).

Italiano :

In questo villaggio, che è un popolare punto di partenza per superbe passeggiate, avrete l’opportunità di scoprire la casa del famoso avventuriero francese Antoine de Tounens. La storia di questo personaggio è ricca di colpi di scena (si veda Tourtoirac per maggiori dettagli).

Español : Boucle équestre de Chourgnac d’Ans

En este pueblo, que es un popular punto de partida de magníficos paseos, tendrá la oportunidad de descubrir la casa del famoso aventurero francés Antoine de Tounens. La historia de este personaje está llena de giros y vueltas, (ver Tourtoirac para más detalles).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-25 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine