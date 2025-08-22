Boucle équestre N°3 Forêt de la Coubre La Tremblade Charente-Maritime

Boucle équestre N°3 Forêt de la Coubre

Boucle équestre N°3 Forêt de la Coubre Parking équestre de la ligne forestière N°42 17390 La Tremblade Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Les chemins empruntés par cette boucle centre sont dédiés aux cavaliers et permettent de pratiquer en toute sécurité la randonnée à cheval dans le cadre flamboyant et remarquable de forêts la Forêt de la Coubre.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-cheval/65b6e672-ac09-40bd-952b-a39569ae7231/randonnees-a-cheval-foret-de-la-coubre-boucle-3 +33 5 46 08 21 00

English :

The trails on this central loop are dedicated to horseback riders, allowing you to enjoy safe riding in the stunning, wooded setting of the Forêt de la Coubre.

Deutsch :

Die Wege, die auf diesem zentralen Rundweg begangen werden, sind für Reiter bestimmt und ermöglichen sicheres Reiten in der flammenden und bemerkenswerten Umgebung der Wälder des Forêt de la Coubre.

Italiano :

I sentieri utilizzati da questo anello centrale sono dedicati ai cavalieri e permettono di praticare l’equitazione in tutta sicurezza nella splendida cornice della Forêt de la Coubre.

Español :

Los caminos utilizados por este bucle central están dedicados a los jinetes y permiten disfrutar de la equitación con total seguridad en el impresionante y notable marco del Forêt de la Coubre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-15 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme