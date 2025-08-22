BOUCLE FICHE N°12 CIRCUIT DES FOURS À CHANVRE SOUILLÉ Souillé Sarthe

BOUCLE FICHE N°12 CIRCUIT DES FOURS À CHANVRE SOUILLÉ

BOUCLE FICHE N°12 CIRCUIT DES FOURS À CHANVRE SOUILLÉ 72380 Souillé Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6800.0 Tarif :

Revivez l’histoire de la culture du chanvre à travers ce parcours de 8km dans la campagne sarthoise.

https://www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr/activites-de-loisirs/guide-de-randonn%C3%A9e-maine-coeur-de-sarthe/ +33 2 43 27 35 30

English :

Relive the history of hemp cultivation through this 8km long route in the Sarthe countryside.

Deutsch :

Erleben Sie die Geschichte des Hanfanbaus auf dieser 8 km langen Strecke durch die Landschaft der Sarthe.

Italiano :

Rivivete la storia della coltivazione della canapa attraverso questo percorso di 8 km nella campagna della Sarthe.

Español :

Reviva la historia del cultivo del cáñamo a través de este recorrido de 8 km en la campiña de la Sarthe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire