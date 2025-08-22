BOUCLE FICHE N°12 CIRCUIT DES FOURS À CHANVRE SOUILLÉ Souillé Sarthe
BOUCLE FICHE N°12 CIRCUIT DES FOURS À CHANVRE SOUILLÉ 72380 Souillé Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 6800.0 Tarif :
Revivez l’histoire de la culture du chanvre à travers ce parcours de 8km dans la campagne sarthoise.
https://www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr/activites-de-loisirs/guide-de-randonn%C3%A9e-maine-coeur-de-sarthe/ +33 2 43 27 35 30
English :
Relive the history of hemp cultivation through this 8km long route in the Sarthe countryside.
Deutsch :
Erleben Sie die Geschichte des Hanfanbaus auf dieser 8 km langen Strecke durch die Landschaft der Sarthe.
Italiano :
Rivivete la storia della coltivazione della canapa attraverso questo percorso di 8 km nella campagna della Sarthe.
Español :
Reviva la historia del cultivo del cáñamo a través de este recorrido de 8 km en la campiña de la Sarthe.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-12-11 par eSPRIT Pays de la Loire