Boucle intercommunale en Charnie et Champagne La Chapelle-Saint-Fray Sarthe

Boucle intercommunale en Charnie et Champagne 72240 La Chapelle-Saint-Fray Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 106000.0 Tarif :

Cette boucle de plus de 100 km vous invite à découvrir les chemins et paysages de la Champagne Conlinoise, entres plaines et forêts.

+33 2 43 20 10 32

English :

This loop of over 100 km invites you to discover the paths and landscapes of Champagne Conlinoise, between plains and forests.

Deutsch :

Dieser über 100 km lange Rundweg lädt Sie dazu ein, die Wege und Landschaften der Champagne Conlinoise zwischen Ebenen und Wäldern zu entdecken.

Italiano :

Questo anello di oltre 100 km invita a scoprire i sentieri e i paesaggi della Champagne Conlinoise, tra pianure e foreste.

Español :

Este bucle de más de 100 km le invita a descubrir los senderos y paisajes de la Champagne Conlinoise, entre llanuras y bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par eSPRIT Pays de la Loire