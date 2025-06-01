Boucle La Loire à Vélo Oudon > Mauves-sur-Loire Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Boucle La Loire à Vélo Oudon > Mauves-sur-Loire Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique vendredi 1 août 2025.

Boucle La Loire à Vélo Oudon > Mauves-sur-Loire

Boucle La Loire à Vélo Oudon > Mauves-sur-Loire 44150 Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique Pays de la Loire

Durée : Distance : 23000.0 Tarif :

Boucle de la Loire à Vélo reliant Oudon, Le Cellier, Mauves-sur-Loire, La Varenne, Champtoceaux.

https://www.loireavelo.fr/ +33 2 40 83 07 44

English :

Loire à Vélo loop linking Oudon, Le Cellier, Mauves-sur-Loire, La Varenne, Champtoceaux.

Deutsch :

Schleife der Loire à Vélo, die Oudon, Le Cellier, Mauves-sur-Loire, La Varenne und Champtoceaux miteinander verbindet.

Italiano :

L’anello Loire à Vélo collega Oudon, Le Cellier, Mauves-sur-Loire, La Varenne e Champtoceaux.

Español :

El bucle Loire à Vélo une Oudon, Le Cellier, Mauves-sur-Loire, La Varenne y Champtoceaux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par eSPRIT Pays de la Loire