Boucle La Salamandre Sarlat-la-Canéda Dordogne

Boucle La Salamandre Sarlat-la-Canéda Dordogne vendredi 1 août 2025.

Boucle La Salamandre A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Boucle La Salamandre 24200 Sarlat-la-Canéda Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Une balade émaillée de références patrimoniales, ponctuée de points de vue que vous allez découvrir en empruntant chemins et ruelles de Sarlat, aux portes de la cité médiévale.

Facile

http://www.sarlat-tourisme.com/ +33 5 53 31 45 45

English : Boucle La Salamandre

A stroll full of heritage references, punctuated with viewpoints that you will discover by taking the paths and alleys of Sarlat, at the gates of the medieval city.

Deutsch : Boucle La Salamandre

Ein Spaziergang, gespickt mit Hinweisen auf das Kulturerbe, unterbrochen von Aussichtspunkten, die Sie auf den Wegen und Gassen von Sarlat vor den Toren der mittelalterlichen Stadt entdecken werden.

Italiano :

Una passeggiata ricca di riferimenti al patrimonio, punteggiata da punti panoramici che scoprirete percorrendo i sentieri e i vicoli di Sarlat, alle porte della città medievale.

Español : Boucle La Salamandre

Un paseo lleno de referencias patrimoniales, salpicado de miradores que descubrirá mientras sigue los caminos y las callejuelas de Sarlat, a las puertas de la ciudad medieval.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine