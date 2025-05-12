Boucle le ruisseau des fillières Guécélard Sarthe
Boucle le ruisseau des fillières
Boucle le ruisseau des fillières 72230 Guécélard Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 12000.0 Tarif :
Ce circuit parcourt une zone de landes et de pins agrémentée du ruisseau des fillières
https://www.vallee-de-la-sarthe.com/fr +33 2 43 95 00 60
English :
This circuit runs through an area of moorland and pine trees with the stream of fillières
Deutsch :
Dieser Rundweg führt durch eine Heide- und Kiefernlandschaft mit dem Bach « Les fillières »
Italiano :
Questo circuito attraversa una zona di brughiera e pini con il torrente Fillières
Español :
Este circuito discurre por una zona de páramos y pinos con el arroyo de Fillières
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par eSPRIT Pays de la Loire