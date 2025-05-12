Boucle le ruisseau des fillières Guécélard Sarthe

Boucle le ruisseau des fillières Guécélard Sarthe vendredi 1 août 2025.

Boucle le ruisseau des fillières

Boucle le ruisseau des fillières 72230 Guécélard Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Ce circuit parcourt une zone de landes et de pins agrémentée du ruisseau des fillières

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/fr +33 2 43 95 00 60

English :

This circuit runs through an area of moorland and pine trees with the stream of fillières

Deutsch :

Dieser Rundweg führt durch eine Heide- und Kiefernlandschaft mit dem Bach « Les fillières »

Italiano :

Questo circuito attraversa una zona di brughiera e pini con il torrente Fillières

Español :

Este circuito discurre por una zona de páramos y pinos con el arroyo de Fillières

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-12 par eSPRIT Pays de la Loire