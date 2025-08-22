Boucle locale de Boumandariel Martigues Bouches-du-Rhône

Boucle locale de Boumandariel

Boucle locale de Boumandariel
La Couronne
13500 Martigues
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Durée : 180 minutes
Distance : 5700 mètres

Ce sentier vous permettra de découvrir la formidable diversité de la végétation marine et terrestre. Vous tomberez vous aussi amoureux de ce déluge de couleurs et de senteurs.

+33 4 42 42 31 10

English :

This trail will allow you to discover the tremendous diversity of marine and terrestrial vegetation. You too will fall in love with this deluge of colors and scents.

Deutsch :

Auf diesem Weg können Sie die enorme Vielfalt der Meeres- und Landvegetation entdecken. Auch Sie werden sich in diese Flut von Farben und Düften verlieben.

Italiano :

Questo percorso vi permetterà di scoprire l’enorme diversità della vegetazione marina e terrestre. Anche voi vi innamorerete di questo tripudio di colori e profumi.

Español :

Este sendero te permitirá descubrir la tremenda diversidad de vegetación marina y terrestre. Tú también te enamorarás de este diluvio de colores y aromas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par Provence Tourisme