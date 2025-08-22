BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°07 ASSÉ-LE-BÉRENGER ST GEORGES S/ERVE VOUTRÉ Voutré Mayenne
BOUCLE MULTI-RANDONNÉE N°07 ASSÉ-LE-BÉRENGER ST GEORGES S/ERVE VOUTRÉ 53600 Voutré Mayenne Pays de la Loire
Distance : 35000.0
Ce circuit de 35km vous fera prendre de la hauteur et découvrir de beaux points de vue.
http://www.coevrons-tourisme.com/ +33 2 43 01 43 60
This 35km circuit will take you to new heights and beautiful viewpoints.
Auf diesem 35 km langen Rundweg werden Sie in die Höhe steigen und schöne Aussichtspunkte entdecken.
Questo circuito di 35 km vi porterà a nuove altezze e vi farà scoprire panorami meravigliosi.
Este circuito de 35 km le llevará a nuevas alturas y le revelará unas vistas preciosas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-18 par eSPRIT Pays de la Loire