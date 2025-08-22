Boucle n°17 à l’horizon, les clochers tors Graçay Cher

Boucle n°17 à l’horizon, les clochers tors En VTC

Boucle n°17 à l’horizon, les clochers tors Place du Marché 18310 Graçay Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 25000.0 Tarif :

Lorsque vous traverserez ce plat pays qui, dit-on garde l’horizon pour poème , vous ne manquerez pas d’être surpris par cette singularité culturelle à l’horizon les clochers tors.

+33 2 48 53 06 14

English :

When you cross this flat country , which is said to have the horizon as its poem , you’re bound to be surprised by this cultural singularity: the twisted bell towers on the horizon.

Deutsch :

Wenn Sie durch dieses flache Land fahren, von dem es heißt, dass es den Horizont als Gedicht bewahrt, werden Sie sicherlich von dieser kulturellen Einzigartigkeit überrascht sein: Am Horizont stehen die verdrehten Kirchtürme.

Italiano :

Attraversando questo paese piatto , che si dice abbia l’orizzonte come poesia , sarete sicuramente sorpresi da questa singolarità culturale: i campanili contorti all’orizzonte.

Español :

Mientras conduce por este país llano , del que se dice que tiene el horizonte como poema , seguro que le sorprende esta singularidad cultural: los retorcidos campanarios del horizonte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-09 par SIT Centre-Val de Loire