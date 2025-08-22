Boucle n°19 aux origines du Sauvignon Foëcy Cher
Boucle n°19 aux origines du Sauvignon Rue Gaston Cornavin 18500 Foëcy Cher Centre-Val de Loire
Rejoignez Foëcy par le canal de Berry et partez pour une escapade entre eau et vin, entre vallée du Cher et vignobles.
+33 2 48 53 06 14
English :
Join Foëcy on the Canal de Berry for an escapade between water and wine, between the Cher valley and vineyards.
Deutsch :
Erreichen Sie Foëcy über den Canal de Berry und begeben Sie sich auf einen Ausflug zwischen Wasser und Wein, zwischen Cher-Tal und Weinbergen.
Italiano :
Unitevi a Foëcy sul Canal de Berry per un viaggio tra acqua e vino, tra la valle dello Cher e i vigneti.
Español :
Acompañe a Foëcy por el Canal de Berry en un viaje entre el agua y el vino, entre el valle del Cher y los viñedos.
