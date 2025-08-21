Boucle n°19 Entre étang et villages de caractère Saint-Jean-de-la-Motte Sarthe
Boucle n°19 Entre étang et villages de caractère
Boucle n°19 Entre étang et villages de caractère 72510 Saint-Jean-de-la-Motte Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 28000.0 Tarif :
Tous en selle sur cette boucle vallonnée qui relie Saint-Jean-de-la-Motte à Mansigné et Luché-Pringé.
http://www.vallee-du-loir.com/ +33 2 43 38 16 60
English :
Saddle up for this hilly loop linking Saint-Jean-de-la-Motte to Mansigné and Luché-Pringé.
Deutsch :
Alle satteln auf auf dieser hügeligen Schleife, die Saint-Jean-de-la-Motte mit Mansigné und Luché-Pringé verbindet.
Italiano :
In sella a questo anello collinare che collega Saint-Jean-de-la-Motte a Mansigné e Luché-Pringé.
Español :
Prepárese para este bucle montañoso que une Saint-Jean-de-la-Motte con Mansigné y Luché-Pringé.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire