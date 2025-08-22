Boucle n°4 La Vallée de la Dême La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Boucle n°4 La Vallée de la Dême

Boucle n°4 La Vallée de la Dême 72340 La Chartre-sur-le-Loir Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 18500.0 Tarif :

Eloignez-vous un peu du Loir et découvrez la riante vallée de la Dême. Suivez son cours sur près de 5 kilomètre et découvrez le village de Beaumont sur Dême. Jardin remarquable, caves touristiques, les curiosités et découvertes rythment cette petite boucle sans difficultés majeures.

http://www.vallee-du-loir.com/ +33 2 43 38 16 60

English :

Get away from the Loir and discover the laughing valley of the Dême. Follow its course for nearly 5 kilometers and discover the village of Beaumont sur Dême. Remarkable garden, tourist cellars, curiosities and discoveries punctuate this small loop without major difficulties.

Deutsch :

Entfernen Sie sich ein wenig von der Loir und entdecken Sie das liebliche Tal der Dême. Folgen Sie dem Verlauf des Flusses auf einer Länge von 5 Kilometern und entdecken Sie das Dorf Beaumont sur Dême. Bemerkenswerte Gärten, touristische Weinkeller, Sehenswürdigkeiten und Entdeckungen prägen den Rhythmus dieser kleinen Schleife ohne größere Schwierigkeiten.

Italiano :

Allontanatevi dal Loir e scoprite la splendida valle della Dême. Seguite il suo corso per quasi 5 chilometri e scoprite il villaggio di Beaumont sur Dême. Giardini notevoli, cantine turistiche, curiosità e scoperte punteggiano questo piccolo anello senza grandi difficoltà.

Español :

Aléjese del Loir y descubra el hermoso valle del Dême. Siga su curso durante casi 5 kilómetros y descubra el pueblo de Beaumont sur Dême. Jardines notables, bodegas turísticas, curiosidades y descubrimientos jalonan este pequeño bucle sin mayores dificultades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire