Boucle n°5 Le vignoble de Jasnières La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Boucle n°5 Le vignoble de Jasnières

Vignobles & Découvertes Boucle n°5 Le vignoble de Jasnières 72340 La Chartre-sur-le-Loir Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 16200.0 Tarif :

Sur les Routes des Vins, ce circuit œnotouristique de 16 km à vélo est le meilleur moyen pour découvrir le vignoble de Jasnières. La boucle permet de déguster ce vin blanc classé AOC, mais aussi de rencontrer des artisans. En selle !

http://www.vallee-du-loir.com/ +33 2 43 38 16 60

English :

On the Wine Roads, this 16 km wine tourism circuit by bike is the best way to discover the vineyards of Jasnières. The loop allows you to taste this white wine classified AOC, but also to meet craftsmen. Saddle up!

Deutsch :

Auf den Routes des Vins ist diese 16 km lange Weintourismus-Radtour die beste Möglichkeit, das Weinbaugebiet Jasnières zu entdecken. Auf dem Rundweg können Sie den als AOC klassifizierten Weißwein probieren, aber auch Handwerker treffen. Satteln Sie auf!

Italiano :

Sulla Routes des Vins, questo tour in bicicletta di 16 km è il modo migliore per scoprire il vigneto di Jasnières. L’anello permette di degustare questo vino bianco classificato AOC, ma anche di incontrare gli artigiani. In sella!

Español :

En las Rutas de los Vinos, este recorrido de 16 km en bicicleta es la mejor manera de descubrir el viñedo de Jasnières. El bucle le permite degustar este vino blanco clasificado AOC, pero también conocer a los artesanos. ¡Arriba!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par eSPRIT Pays de la Loire