Boucle patrimoine 27 Etape thermale Vittel Vosges

Boucle patrimoine 27 Etape thermale Vittel Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle patrimoine 27 Etape thermale Adultes Vélo de route Difficulté moyenne

Véloroute Boucle patrimoine 27 Etape thermale Parc Thermal 88800 Vittel Vosges Grand Est

Durée : 180 Distance : 31000.0 Tarif :

Ce parcours alterne les passages en ville et les tronçons au cœur de la nature.

Il démarre de l’avenue du Casino, dans le parc thermal, entre Palais des Congrès et chapelle Saint-Louis. Les premiers coups de pédale vous conduisent au cœur de la cité thermale de Vittel. Vous passez devant l’Office de Tourisme qui jouxte la gare avant de remonter l’avenue Raymond Poincaré par la piste cyclable. Encore quelques centaines de mètres dans les rues de Vittel avant de rejoindre et traverser la Forêt Parc Vit Tel Ta Nature.

Vous rejoignez ensuite Contrexéville et ses thermes. Une nouvelle incursion en forêt vous conduit ensuite à Bulgnéville et ses rues joliment aménagées. Encore une petite étape en forêt pour accéder aux Lacs de la Folie et ses multiples activités. C’est peut-être l’occasion d’y faire une pause.

Lors des derniers kilomètres, vous croisez les villages de Mandres-sur-Vair et de Norroy pour rejoindre votre point de départ.

English :

The route alternates between city and countryside sections.

It starts on avenue du Casino, in the spa park between the Palais des Congrès and chapelle Saint-Louis. The first pedal strokes take you into the heart of the spa town of Vittel. You’ll pass the Tourist Office next to the train station, before taking the cycle path up Avenue Raymond Poincaré. A few hundred meters more through the streets of Vittel before reaching and crossing the Forêt Parc Vit Tel Ta Nature.

You then reach Contrexéville and its thermal baths. A further foray into the forest takes you to Bulgnéville and its beautifully laid-out streets. Another short stop in the forest takes you to the Lacs de la Folie and its many activities. This could be the perfect place to take a break.

On the last few kilometers, you pass through the villages of Mandres-sur-Vair and Norroy on the way back to your starting point.

Deutsch :

Auf dieser Strecke wechseln sich Abschnitte in der Stadt mit Abschnitten in der Natur ab.

Sie beginnt in der Avenue du Casino, im Kurpark zwischen Palais des Congrès und der Kapelle Saint-Louis. Die ersten Pedaltritte führen Sie in das Herz der Thermalstadt Vittel. Sie fahren am Fremdenverkehrsamt vorbei, das an den Bahnhof angrenzt, bevor Sie auf dem Radweg die Avenue Raymond Poincaré hinauffahren. Nach einigen hundert Metern durch die Straßen von Vittel erreichen und durchqueren Sie den Forêt Parc Vit Tel Ta Nature.

Anschließend erreichen Sie Contrexéville und seine Thermen. Ein weiterer Abstecher in den Wald führt Sie dann nach Bulgnéville und seinen schön angelegten Straßen. Nach einer weiteren kurzen Etappe durch den Wald gelangen Sie zu den Lacs de la Folie mit ihren zahlreichen Aktivitäten. Vielleicht ist dies eine gute Gelegenheit, eine Pause einzulegen.

Auf den letzten Kilometern passieren Sie die Dörfer Mandres-sur-Vair und Norroy, um Ihren Ausgangspunkt zu erreichen.

Italiano :

Il percorso alterna tratti di città e di campagna.

Si parte dall’Avenue du Casino, nel parco termale tra il Palais des Congrès e la Chapelle Saint-Louis. Le prime pedalate vi porteranno nel cuore della città termale di Vittel. Passerete davanti all’Ufficio del Turismo, accanto alla stazione, prima di imboccare la pista ciclabile su Avenue Raymond Poincaré. Ancora qualche centinaio di metri attraverso le strade di Vittel prima di raggiungere e attraversare il Forêt Parc Vit Tel Ta Nature.

Si raggiunge quindi Contrexéville e le sue terme. Un’altra incursione nella foresta vi porterà a Bulgnéville e alle sue bellissime strade. Un’altra breve sosta nella foresta vi porterà ai Lacs de la Folie e alle sue numerose attività. Questo potrebbe essere il luogo ideale per una pausa.

Negli ultimi chilometri si attraversano i villaggi di Mandres-sur-Vair e Norroy per tornare al punto di partenza.

Español :

La ruta alterna tramos urbanos y tramos rurales.

Comienza en la Avenue du Casino, en el parque del balneario entre el Palais des Congrès y la Chapelle Saint-Louis. Las primeras pedaladas le llevarán al corazón de la ciudad balneario de Vittel. Pasará por delante de la Oficina de Turismo, junto a la estación, antes de tomar el carril bici que sube por la avenida Raymond Poincaré. Unos cientos de metros más por las calles de Vittel antes de alcanzar y atravesar el Forêt Parc Vit Tel Ta Nature.

A continuación, llegará a Contrexéville y sus termas. Una nueva incursión en el bosque le conducirá a Bulgnéville y a sus bellas calles. Otra breve parada en el bosque le llevará a los Lacs de la Folie y sus numerosas actividades. Este puede ser el lugar perfecto para hacer una pausa.

En los últimos kilómetros, pasará por los pueblos de Mandres-sur-Vair y Norroy para regresar al punto de partida.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-16 par Système d’information touristique Lorrain