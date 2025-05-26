Boucle patrimoine n°13 Autour du Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains Vosges

Boucle patrimoine n°13 Autour du Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains Vosges vendredi 1 août 2025.

Boucle patrimoine n°13 Autour du Moulin Gentrey Adultes En VTC Difficulté moyenne

Voie verte Boucle patrimoine n°13 Autour du Moulin Gentrey D44 Forge de Thunimont 88240 La Vôge-les-Bains Vosges Grand Est

Durée : 210 Distance : 34000.0 Tarif :

Quittez les rives du canal pour vous lancer à l’aventure dans cet itinéraire qui vous mènera jusqu’à la source de la Saône.

Suivre les indications du livret PARCOURS Le pays d’Epinal à Vélo.

English :

Leave the banks of the canal to embark on an adventure that will take you all the way to the source of the Saône.

Follow the directions in the booklet PARCOURS Le pays d’Epinal à Vélo.

Deutsch :

Verlassen Sie die Ufer des Kanals und stürzen Sie sich in das Abenteuer auf dieser Route, die Sie bis zur Quelle der Saône führt.

Folgen Sie den Angaben im Heft PARCOURS Le pays d’Epinal à Vélo.

Italiano :

Lasciatevi alle spalle le sponde del canale e lanciatevi in un’avventura che vi porterà fino alle sorgenti della Saona.

Seguite le indicazioni contenute nell’opuscolo PARCOURS Le pays d’Epinal à Vélo.

Español :

Deje atrás las orillas del canal y embárquese en una aventura que le llevará hasta el nacimiento del Saona.

Siga las indicaciones del folleto PARCOURS Le pays d’Epinal à Vélo.

