Boucle Patrimoine n°20 La Vallée des Lacs Gérardmer Vosges

Boucle Patrimoine n°20 La Vallée des Lacs
Office de Tourisme 88400 Gérardmer Vosges Grand Est

Distance : 35000.0

Parcours fléché de 33km et 500m de dénivelé au départ de la Place des Déportés face à l’Office de Tourisme. Partez en direction du Lac en suivant la direction Le Tholy Epinal jusqu’au rond point du Bout du Lac où vous prendrez à gauche pour revenir vers Gérardmer. Traversez la ville et à la sortie, tournez à droite pour prendre la Route Forestière des Rochires qui vous mènera jusqu’aux 4 Feignes dans les hauteurs de Xonrupt. Vous redescendrez au centre de Xonrupt en prendrez à droite au rond point situé près de la mairie pour vous diriger vers le lac de Longemer. Faites le tour du lac pour revenir au carrefour au pied du Col de La Schlucht où vous irez à gauche puis à droite sur la Montée des Broches que vous suivrez jusqu’au col du Surceneux. Au col, prenez la route à gauche vers Xonrupt puis très vite à droite la Route Forestière de la Béheuille qui vous permettra de rejoindre la route du col de Martimpré (environ 100m avant le sommet). Redescendez à gauche sur la D8 direction Gérardmer pour arriver au Saut des Cuves. Juste avant le pont, prendre à droite le chemin (de terre) Holveck qui descend légèrement jusqu’au Pont des Fées où vous tournerez à gauche pour remonter sur le chemin du même nom. Vous rejoindrez ensuite la route goudronnée au lieu dit la Cercenée puis le Chemin du Vieil Etang, le Bergon et retour au centre de Gérardmer et votre point de départ par le Bd de la Jamagne.

https://bike.vosges.fr/fr/famille/details/70-la-vallee-des-lacs

A 33km signposted route with 500m of ascent, starting from Place des Déportés opposite the Tourist Office. Follow the signs for Le Tholy Epinal to the Bout du Lac roundabout, where you turn left to return to Gérardmer. Drive through the town and at the exit, turn right onto the Route Forestière des Rochires, which takes you to Les 4 Feignes in the heights of Xonrupt. Return to the center of Xonrupt and turn right at the roundabout near the town hall to head for Lac de Longemer. Go around the lake to return to the crossroads at the foot of the Col de La Schlucht, where you turn left and then right onto the Montée des Broches, which you follow to the Col du Surceneux. At the pass, take the road on the left towards Xonrupt, then very quickly turn right onto the Route Forestière de la Béheuille, which will take you to the Col de Martimpré road (about 100m before the summit). Go left again on the D8 towards Gérardmer to reach Saut des Cuves. Just before the bridge, turn right onto the Holveck (dirt) path, which descends slightly to the Pont des Fées, where you turn left to go up the path of the same name. You then join the tarmac road at La Cercenée, then the Chemin du Vieil Etang, the Bergon and return to the center of Gérardmer and your starting point via the Bd de la Jamagne.

Ausgeschilderte Strecke von 33 km und 500 m Höhenunterschied, die am Place des Déportés gegenüber dem Fremdenverkehrsamt beginnt. Fahren Sie in Richtung Le Lac und folgen Sie der Richtung Le Tholy Epinal bis zum Kreisverkehr Bout du Lac, wo Sie links abbiegen, um zurück nach Gérardmer zu gelangen. Durchqueren Sie die Stadt und biegen Sie an der Ausfahrt rechts ab, um die Route Forestière des Rochires zu nehmen, die Sie bis zu den 4 Feignes in den Höhenlagen von Xonrupt führt. Sie fahren wieder hinunter ins Zentrum von Xonrupt, indem Sie am Kreisverkehr in der Nähe des Rathauses rechts abbiegen, um zum Lac de Longemer zu gelangen. Umrunden Sie den See und kehren Sie zur Kreuzung am Fuße des Col de La Schlucht zurück, wo Sie nach links und dann nach rechts auf die Montée des Broches abbiegen, der Sie bis zum Col du Surceneux folgen. Auf dem Pass nehmen Sie die Straße nach links in Richtung Xonrupt und dann sehr schnell nach rechts auf die Route Forestière de la Béheuille, über die Sie auf die Straße zum Col de Martimpré gelangen (ca. 100 m vor dem Gipfel). Fahren Sie links wieder hinunter auf die D8 in Richtung Gérardmer, um zum Saut des Cuves zu gelangen. Kurz vor der Brücke biegen Sie rechts auf den (Schotter-)Weg Holveck ab, der leicht bergab bis zur Pont des Fées führt, wo Sie links abbiegen, um auf dem gleichnamigen Weg wieder aufzusteigen. Sie erreichen dann die asphaltierte Straße am Ort la Cercenée, dann den Chemin du Vieil Etang, le Bergon und kehren über den Bd de la Jamagne ins Zentrum von Gérardmer und zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.

Un percorso segnalato di 33 km con una salita di 500 m, che parte dalla Place des Déportés di fronte all’Ufficio del Turismo. Ci si dirige verso il lago seguendo le indicazioni per Le Tholy Epinal fino alla rotonda del Bout du Lac, dove si gira a sinistra per tornare verso Gérardmer. Attraversate la città e all’uscita girate a destra sulla Route Forestière des Rochires, che vi porterà a Les 4 Feignes, sulle alture di Xonrupt. Scendete di nuovo verso il centro di Xonrupt e girate a destra alla rotonda vicino al municipio per dirigervi verso il Lac de Longemer. Si costeggia il lago per tornare all’incrocio ai piedi del Col de La Schlucht, dove si gira a sinistra e poi a destra sulla Montée des Broches, che si segue fino al Col du Surceneux. Al passo, prendere la strada a sinistra in direzione di Xonrupt e poi svoltare rapidamente a destra sulla Route Forestière de la Béheuille, che vi porterà alla strada del Col de Martimpré (circa 100 m prima della vetta). Svoltate nuovamente a sinistra sulla D8 in direzione di Gérardmer per raggiungere il Saut des Cuves. Poco prima del ponte, si gira a destra sulla pista Holveck (sterrata), che scende leggermente fino al Pont des Fées, dove si gira a sinistra per salire sull’omonima pista. Si raggiunge quindi la strada asfaltata a La Cercenée, poi lo Chemin du Vieil Etang, il Bergon e si ritorna al centro di Gérardmer e al punto di partenza attraverso il Bd de la Jamagne.

Recorrido señalizado de 33 km y 500 m de desnivel que parte de la Place des Déportés, frente a la Oficina de Turismo. Diríjase hacia el lago, siguiendo las indicaciones de Le Tholy Epinal hasta la rotonda de Bout du Lac, donde girará a la izquierda para volver hacia Gérardmer. Atraviese la ciudad y, en la salida, gire a la derecha por la Route Forestière des Rochires, que le llevará a Les 4 Feignes, en las alturas de Xonrupt. Baje de nuevo al centro de Xonrupt y gire a la derecha en la rotonda cercana al ayuntamiento para dirigirse al Lac de Longemer. Rodee el lago para volver al cruce al pie del Col de La Schlucht, donde girará a la izquierda y luego a la derecha por la Montée des Broches, que seguirá hasta el Col du Surceneux. En el puerto, tome la carretera de la izquierda en dirección a Xonrupt y, muy rápidamente, gire a la derecha por la Route Forestière de la Béheuille, que le llevará hasta la carretera del Col de Martimpré (unos 100 m antes de la cima). Gire de nuevo a la izquierda por la D8 en dirección a Gérardmer para llegar a Saut des Cuves. Justo antes del puente, gire a la derecha por la pista Holveck (de tierra), que desciende ligeramente hasta el Pont des Fées, donde girará a la izquierda para subir por la pista del mismo nombre. A continuación, se incorporará a la carretera asfaltada en La Cercenée, luego al Chemin du Vieil Etang, al Bergon y regresará al centro de Gérardmer y a su punto de partida por el Bd de la Jamagne.

